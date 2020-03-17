Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 197'nci gününe girdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için oturma eylemi yapan Kamile Küçükdağ, "Oğlum HDP tarafından kaçırıldı. Ben oğlumu istiyorum, Allah benim ve oğlumun hakkını onlara bırakmasın." dedi.

Çocukları kaçırılan ailelerden destek beklediklerini belirten Küçükdağ, "Tüm anneleri buraya çağırıyorum, gelsinler acımızı paylaşalım. Çocuğumu çok özledim. Oğlum beni duyuyorsan gel devletimize, askerimize teslim ol. Fırsatını bulursan oradaki arkadaşlarınla beraber kaç gel." ifadelerini kullandı.

- "Ne olursun dön, ölmeden seni göreyim"

Kocaeli'den 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan Eren Yalçın için evlat nöbetine katılan anne Fadime Aksu da oğluna kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yavrum sen bana kıyamazdın, nasıl bana kıyıp gittin. Buradan seni almadan gitmeyeceğim. Sizi nasıl büyüttüğümü biliyorsun. Ne olursun dön, ölmeden seni göreyim. Ailemiz perişan oldu. Başka dileğim yok. Sizi, babasız, merdiven silerek büyüttüm. Size haram lokma yedirmedim."

Şırnak'ın İdil ilçesinden dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemini sürdüren baba Emin Arslan ise HDP aracılığıyla oğlunun kaçırıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Oğlum HDP eliyle kaçırıldı, bunu biliyoruz. Onlar da bunu biliyor. Başımıza bela oldular. Biz HDP ve PKK'yı desteklemiyoruz. HDP, oğlumu nasıl verdiyse, öyle geri alsın. Oğlum gelen kadar oturmaya devam edeceğim."

Kaynak: AA