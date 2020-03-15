Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

15.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:13
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 195'inci gününde devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 5 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat Çifçi için gelen anne Necibe Çifçi, yaptığı açıklamada, oğluna kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceğini belirtti.

Aylardır oturma eylemi yaptığını, oğluna kavuşmak için sonuna kadar mücadele edeceğini anlatan Çifçi, "195 gündür bu mücadeleye devam ediyoruz. 165 sene de olsa buradan ayrılmayacağız. İnşallah Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle biz de diğer aileler gibi çocuklarımıza kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Evladına, teslim olması çağrısında bulunan Çifçi, "Oğlum her kim yanındaysa onu da al beraberinde getir. Orada kalmayın gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Senin kardeşini de PKK öldürdü. Seni orada kandırıyorlar. Ben annenim, her şeyi biliyorum." diye konuştu.

"Sonuna kadarda mücadelemin peşindeyim"

Bursa'dan gelen anne Türkan Mutlu da kızı Ceylan Tekin için oturma eylemi yaptığını belirterek, 6 yıldır kızından haber alamadığını söyledi.

Mutlu, zor şartlarda yetiştirdiği kızını terör örgütünün elinden aldığını dile getirerek, bazı ailelerin çocuklarına kavuşmasının kendilerini de umutlandırdığını kaydetti.

Kızına güvenlik güçlerine teslim olması için çağrı yapan Mutlu, "Eğer kızım Ceylan beni görüyorsan veya duyuyorsan, sende vicdan varsa bir fırsatını bulursan kaç gel. 6 sene oldu, ben de bir hal kalmadı." dedi.

HDP ve PKK'ya tepki gösteren anne Mutlu, "Evladımı bana versinler. Eğer onlarda da (HDP ve PKK) vicdan varsa evladımı göndersinler. Sonuna kadar da eylemimiz devam edecek. İnşallah biz kazanacağız, evlatlarımızı alıp buradan gideceğiz. PKK'dan evladımı istiyorum. Sonuna kadar da mücadelemin peşindeyim. "şeklinde konuştu.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Kaynak: AA

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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

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