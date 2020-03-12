Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
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Halkların Demokratik Partisi, Hukuk Fakültesi, Diyarbakır, Güncel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

12.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:22
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 192'nci gününe girdi.

Bekleyişini sürdüren annelerden Gevez Erdinç, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuduğu sırada kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

"Oğlumun yeri dağ değildi. Oğlum kalemiyle hem bana hem kendine bakacak diye düşünüyordum. Oğlumu HDP'den istiyorum." diyen Erdinç, güvenlik güçlerine teslim olup, ailesine kavuşanların kendilerine umut olduğunu aktardı.

Erdinç, çocuklarına kavuşmayı beklediklerini vurgulayarak, "İnşallah oğlum da gelecek. Oğlum gelmeden eylemden vazgeçmem. Devletimize, bayrağımıza, toprağımıza kurban oluruz. İnşallah dağdaki herkes beni duyar ve gelip devletine, toprağına, bayrağına teslim olur." dedi.

Hamdiye Arslan da oğlu için oturma eylemi yaptığını, oğlundan bugüne kadar hiç haber alamadığını belirtti.

Evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Arslan, "Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Buradan gitmiyorum. Oğlumu alana kadar burada bekleyeceğim." diye konuştu.

Saadet Ödümlü ise oğlu için eyleme katıldığını, evladını almadan gitmeyeceğini kaydetti.

Ödümlü, "Evladımı HDP dışında kimseden istemiyorum. Çünkü HDP olmasa çocuklarımızı kimse götüremezdi." dedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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