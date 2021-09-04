Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 733. gününde sürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde için oturma eylemini sürdüren anne Esmer Koç, evladının HDP tarafından kaçırılıp PKK'ya teslim edildiğini söyledi.

"2013'ten bu yana aramadığım, sormadığım kapı kalmadı." diyen Koç, şimdiye kadar evladından haber alamadığını belirtti.

Kızı için eylemde yer aldığını kaydeden Koç, HDP'den, terör örgütü PKK'dan kızını istediğini, yıllardır evlat hasreti çektiğini dile getirdi.

Eylemlerinde kararlı olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"İkinci yılı geride bırakıp üçüncü yıla girdik. Bu eylemi 3 yıl değil, bin yıl da geçse devam ettireceğiz. Çocuklarımızı istiyoruz, çocuklarımızı versinler. Yazık günahtır. Çocuklar ölmesin."

Koç, evladına güvenlik güçlerine teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

Baba Şevket Bingöl de oğlu Tuncay için eylem yaptığını söyledi.

Oğluna kavuşmak için HDP'nin kapısında beklediğini anlatan Bingöl, "Maalesef HDP bizden kaçıyor, bize bir cevap veremiyor çünkü HDP, çocuklarımızı alıp eli kanlı terör örgütüne götürdü. Evlatlarımızı onlardan istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Evlat nöbetine kararlılıkla devam edeceklerini dile getiren Bingöl, şunları kaydetti:

"Bütün anneler kararlıdır. Çocuklarımızı alıncaya kadar eylemi sürdüreceğiz. 3 yıl değil, 3 bin yıl geçse de buradan kalkmayacağız. Tuncay, oğlum beni görüyor ve duyuyorsan eğer kaç, teslim ol. Seni almadan buradan ayrılmayacağım."

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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