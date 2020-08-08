Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
08.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:43

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 341. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Hatice Ay, 5 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlundan haber alamadığını söyledi.

Evladının hasta olduğunu ancak ona rağmen kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade eden Ay, şöyle dedi:

"15 ailenin çocuğu geldi inşallah benimki de gelir. Oğlumu HDP'den istiyorum, HDP oğlumu gönderdi. Allah'ın izniyle eylemimi sonuna kadar sürdüreceğim. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Allah'a ve devlete güveniyorum. İnşallah hepimizin çocuklarını getirecekler."

Oğlu Tuncay için eylemde yer alan Şevket Bingöl ise 341 gündür eylem yaptıklarını ancak HDP'den kendilerine hiçbir açıklama yapılmadığını aktardı.

HDP'nin 40 yıldır Kürtlerin kanı üzerinden rant sağladığını dile getiren Bingöl, şöyle konuştu:

"Tüm milletvekillerine sesleniyorum gelip bize destek olsunlar. HDP milletvekillerine, 'Çocukları siz götürdünüz.' desinler. HDP milletvekilleri vicdana gelmiyor. Tuncay oğlum, beni görüyorsan, duyuyorsan sakın onlara inanma, güvenme. Nerede Türk askeri, polisi görürsen kaçıp teslim ol."

Oğlu Erkan için eylemini sürdüren baba Fahrettin Akkuş da evladını almadan eylemini sonlandırmayacağını belirtti.

Akkuş, "Çocuğumu onlar için büyütmedim. Oğlum görüyorsun, burada HDP ile mücadele ediyoruz. Seni kandırdıklarını biliyorum. Oğlum yolunu bulursan kaç gel. Seni kandıran HDP'dir, kaç gel oğlum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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