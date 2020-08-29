Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

29.08.2020 15:20 | Son Güncelleme: 29.08.2020 15:24

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 362. gününe girdi.

Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eyleminde yer alan anne Necibe Çifçi, evlatlarını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacaklarını söyledi.

Çifçi, oğlu Sami'nin dağa kaçırılan Rojhat'ı aradığı için öldürüldüğünü, iki evlat acısı çektiğini belirtti.

Evladından 6 yıldır haber alamadığını anlatan Çifçi, şöyle konuştu:

"Biz eline kalem vermişken onlar silah verdi. Bu çocuğu askere, polise düşman etmişler. Şimdi de çocuğa 'Kardeşini biz öldürmedik, devlet öldürdü.' demişler. Oğlum Rojhat her şeyi ben biliyorum. Senin kardeşini PKK öldürdü. Yeter artık bizi acılar içinde kıvrandırma. Oğlum dön."

Van'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan 15 yaşındaki oğlu Baran için eyleme katılan anne Solmaz Öğrünç de 362 gündür HDP'nin kapısında evlatları için oturma eyleminde olduklarını belirtti.

Çocuğunu PKK'dan, HDP'den istediğini dile getiren Öğrünç, "Bir yıldır buradayız. Vekiller geliyor, ön kapıdan giriyor, arka kapıdan çıkıyor. Yetmemiş gibi bize küfür ediyorlar. Onlar nasıl bir insan, nasıl bir Kürt'tür. Oy zamanı geldiğinde kapımızı çalıyorlar, 'Sizin haklarınızı savunuyoruz.' diyorlar. Hak savunmuyorlar. Yavrumu versinler." ifadelerini kullandı.

Öğrünç, şunları kaydetti:

"Baran'ımdan ayrıyım. Her zaman içimde bir boşluk hissediyorum. Onun hırkasını, ceketini koklayarak yatıyorum. 5 yıldır ne çektiğimi bir ben biliyorum bir Allah biliyor. Allah'ın izniyle, devletin gücüyle evladımı onların elinden kurtaracağım. Yeter artık. Evladımın yerini bilsem PKK beni öldürse bile oğlumu onların elinden alır getiririm."

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: AA

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