Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
08.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:44

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 310'uncu gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile evlat nöbetini sürdüren ailelerden Songül Altıntaş, oğlu Müslüm'e kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

"İnşallah herkesin evladı gelecek"

Anne Altıntaş, "Oğlumu PKK'dan, HDP'den istiyorum. Bir aile daha çocuğuna kavuştu. Hepimiz çok sevindik. Sanki bizim çocuğumuz gelmiş gibi. İnşallah bizimkiler de gelir, biz de seviniriz. İnşallah Rabb'im o mutluluğu bize de yaşatır." dedi.

Oturma eylemi sayesinde ailelerin evlatlarına bir bir kavuştuğuna işaret eden Altıntaş, şöyle konuştu:

"Eyleme başlarken bize 'Orada boşuna oturuyorsunuz.' diyorlardı. Onlara, 'Çocuklarımız anne ve babalarını görüp gelir.' dedim. Öyle de oldu. Herkes görsün ki; boşuna oturmuyoruz. İnşallah herkesin evladı gelecek. Bütün anne ve babalar sevinecek. Bütün ailelere sesleniyorum. Herkes gelsin, evladını istesin. Çocuklar anne ve babalarını HDP önünde görünce, 'Anne, babamız bizi bekliyor, gidelim.' diyorlar. İçlerindeki korkuyu yeniyorlar."

"Dört gözle çocuklarımızı bekliyoruz"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyünün Güvenli mezrasından 2 yıl önce, 11 yaşında dağa kaçırılan kızı Özlem için gelerek, oturma eylemi yapan baba Tahir Çifçi, eylemi sonuna kadar sürdüreceğini belirtti.

"Çocuklarımızı geri almak istiyoruz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz." diyen Çifçi, evlatları gelene kadar oturma eylemine devam edeceklerini aktardı.

Çifçi, "HDP olmasa bu çocuklar dağa gidemezdi. HDP çocuklarımızı kandırdı, dağa kaçırdı. Çocuğum 11 yaşındaydı. Dört gözle çocuklarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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