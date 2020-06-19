Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
19.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:04

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 291. gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç, evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

HDP aracılığıyla çocuğunun PKK'ya teslim edildiğini anlatan Övünç, şöyle konuştu:

"HDP yavrumu aldı, PKK'ya verdi. Çocuğumu dağa, beni de partilerinin önüne mahkum ettiler. Çocuğumu istiyorum. 291 gündür buradayım. 92 yıl da geçse oğlumu almak için burada bekleyeceğim. Çocuğumuza hasretiz. Onlar hırsız, benim çocuğumu çaldılar. Onlardan çocuğumu istiyorum. Neredeyse getirsinler. Onlar evlat katilidir. Son nefesime kadar oğlum için mücadele vereceğim, oğlumu o zalimlerin elinden alacağım."

Evladına seslenen Övünç, "Baran, sesimi duyuyorsan gel, adalete teslim ol. 13 kişi geldi teslim oldu, evlerine gittiler. Sen de o günü bana yaşat. Senin bir sözün vardı. 'Okuyup memur olacağım ve seni hacca göndereceğim.' derdin. İnşallah geleceksin, beni hacca göndereceksin. Seni bekliyorum, seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin." ifadelerini kullandı.

"Çocuğumun peşinden çok gezdim, göstermediler"

Oğlu Fatih için oturma eylemi yapan Abdullah Demir de evladına kavuşmak istediğini belirtti.

Demir, şöyle devam etti:

"291 gündür eylemimize devam ediyoruz. 280 sene de geçse devam edeceğiz. Çocuğumun peşinden çok gezdim. Bana göstermediler. Bunlarda vicdan, merhamet yok. 12, 14 ve 16 yaşında giden çocuğun nasıl iradesi olabilir? Çocukları kandırıp, hap vererek, ilaç vererek dağa götürdüler. HDP'nin onlarla irtibatı yoksa, gelip, 'Bu Irak'ta, bu Suriye'de ölmüş.' diyorlar. HDP'nin mayası ve yolu bellidir. Buradaki insanlar evlat hasreti yaşıyor."

Eylemi sürdüreceklerini anlatan Demir, "Evladımızı almadan buradan kalkmayacağız. Bütün annelere sesleniyorum. Herkes gelsin çocuğunu istesin. Almanya'da bir kadın kızı için tek başına mücadele ediyor. Öyle anaya can kurban. Ana odur." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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