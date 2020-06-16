Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
16.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:14

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 288'inci gününe girdi.

Oturma eyleminde yer alan annelerden Ayten Elhaman, 3 yıldır haber alamadığı oğlu Bayram için oturma eylemi yaptığını söyledi.

Evde engelli çocuğuna baktığından, sürekli oturma eylemine katılamadığını dile getiren Elhaman, "Oğlum, eğer beni duyuyorsan gel. Baban ile perişan haldeyiz. Kardeşlerinle seni bekliyoruz. Ne olursa olsun gel, devletimizin şefkatli eline sığın. Hiçbir şekilde ceza almayacaksın." dedi.

Elhaman, şöyle konuştu:

"HDP, çocukları kandırıyor dağa götürüyor. Gençlere sesleniyorum: HDP'ye kanmasınlar. Çocuklar kandırılıyor, götürüyorlar. Oğlumu da kandırmışlar. Nerede olursa olsun, evladımı bekliyorum. Oğlumu çok özledim. Dayanamıyorum artık. Ne yediğimizden ne de içtiğimizden bir şey anlayamıyoruz. Odasına gidiyorum, elbiselerine bakıyorum ağlıyorum."

"Gelin devletinize teslim olun"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın da evlat nöbetine, çocuklarına kavuşana kadar devam edeceklerini bildirdi.

Evlatlarına kavuşmak için 288 gündür eyleme devam ettiklerini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"288 gündür, bu halkın çocuğunu çalan partinin önündeyiz. HDP milletvekilleri, yöneticileri maalesef bizi görmemezlikten geliyorlar. Parti binasına ön kapıdan geliyor, arka kapıdan çıkıyorlar. Bir suçlu gibi. Siz hani Kürt'ü temsil ediyordunuz, niye buraya gelmiyorsunuz? Hepimizin burada tek amacı var, çocuklarımızı istiyoruz. Maalesef, bu HDP, 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderiyor ve o çocukları dağda ölüme mahkum ettiriyor. Bu çocukların ailelerini de kendi kapılarının önünde ölüme mahkum ettiriyor."

Oğluna teslim olma çağrısında bulunan Aydın, "Oğlum, beni duyuyorsan gel devletine teslim ol. Oğlum, 13 ailenin çocukları geldi ve teslim oldu. Hepsi ailelerin yanındadır, sıcacık yatağında. Gelin artık bu hasretlik bitsin. PKK'dan kimseye hayır gelmez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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