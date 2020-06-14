Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
14.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:58

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 286. gününe girdi.

- "Oğlumu HDP'den istiyorum"

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemde yer alan anne Solmaz Övünç, evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

HDP aracılığıyla çocuğunun dağa götürüldüğünü belirten Övünç, "HDP oğlumu kaçırdı, PKK'ya verdi. Oğlum küçüktü, daha okul okuyordu. Oğlumu HDP'den istiyorum. Daha dayanacak gücüm kalmadı. Oğlumun ceketini koklaya koklaya yatıyorum. Büyük hasret çekiyorum." dedi."Baran oğlum, eğer sen beni duyuyorsan gel adalete teslim ol." diye oğluna seslenen Övünç, şunları söyledi:

"Bir çocuk annesinden ne kadar ayrı yaşayabilir? 5 yıldır evladımdan ayrı kalmışım. Kokusuna, yürüyüşüne, gülüşüne hasretim. Ne gündüz ne gecem kalmadı. Oğlumun sebebi HDP'dir, onların vekilleri nerededir? Gelsin bize bir açıklama yapsınlar. Vazgeçmeyeceğim, son nefesime kadar da burada olacağım. Oğlumu alacağım, buradan sonra gideceğim. Oğlumu onların elinden alacağım, onların elinden kurtaracağım."

- "Gel adalete teslim ol oğlum"

Oğlu Fatih Demir için oturma eylemi yapan Abdullah Demir de evladına kavuşmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"286 gündür eylemimizi devam ettiriyoruz. 287 sene de olsa çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz. 5 senedir oğlumun peşini bırakmadım. Her yeri gezdim, 5 senedir evimde yatmadım. Oğlumu bana göstermediler. Göstermiyorlar, imansız, vicdansız, merhametsizler. Oğlum, 5 yıldır bir gün bile senin peşini bırakmadım. Her yerde seni aradım, seni bana göstermediler. Gel adalete teslim ol oğlum. Yeter, gel annen ve babanın kucağına."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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