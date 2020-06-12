Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

12.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:59

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 284'üncü gününe girdi.

Oturma eylemi yapan aileler, Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T'yi desteklediklerini bildirdi.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemde yer alan anne Solmaz Övünç, 284 gündür oturma eylemini sürdürdüklerini ve evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

HDP aracılığıyla çocuğunun dağa götürüldüğünü belirten Övünç, "HDP oğlumu alıp PKK'ya verdi. PKK, gelip oğlumu mahalle arasından, okulundan almadı, HDP alıp götürdü. Oğlum sesimi duyuyorsan, gel adelete teslim ol. Onlar seni kandırıyorlar. 13 kişi geldi, ailelerine kavuştu." dedi.

Oğlunu çok özlediğini dile getiren Övünç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Baran, dayanacak gücüm yoktur. HDP, beni burada evladımı da dağda ölüme mahkum etmiş. Onlar ne istiyor çocuklarımızdan? Bütün anne ve babalar gözyaşı döküyor. Oğlum, senin baban hasta. Ağabeyinin düğününü yapmadık, seni bekliyoruz. İçim kan ağlıyor. Yavrum gel. Sen benim ciğerimsin, her şeyimsin. Oğlum senin kokuna hasret kaldım. Ceketini, koklayıp yatıyorum. Gel artık."

Çocukları HDP aracalığıyla dağa kaçırılan anneleri, oturma eylemine katılmaya ve kendilerine destek vermelerini isteyen Övünç, Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer T. için eylem yapan anne Maide T'ye desteklediklerini bildirdi.

Övünç, "Maide anneyi destekliyoruz. Onun da kızını kaçırmışlar. O annenin her zaman yanındayım. Gerekirse oraya da giderim. Onu sahipsiz bırakmasınlar. Orada çocuğu kaçırılanlar da o anneyi desteklesinler." diye konuştu.

Baba Celil Begdaş ise oğlu Yusuf'a kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu aktardı.

Tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu ifade eden Begdaş, şöyle dedi:

"Oğlumu HDP götürdü. Oğlumun montu burada çıktı. İnkar etmediler, 'bizdedir, vermiyoruz' dediler. 284 gündür oturuyoruz. Evlatlarımız için sonuna kadar eylemi sürdüreceğiz. Burayı terk etmeyeceğiz."

Begdaş, Almanya'da eylem yapan anne Maide T'ye destek verdiklerini anlatarak, "Maide ana bizi aradı. Onun da kızını, 'pikniğe götüreceğiz' diye kaçırmışlar. Hepimiz ona destek veriyoruz. O da acılı bir anne. Orada sahipsiz. Oradaki hükümet ona destek vermiyor. Onun önünü kesiyor, PKK yandaşları. O da kızını istiyor. Kadın kendini orada yalnız hissediyor. Gerekirse biz de onun yanına gidebiliriz. Hepimiz onu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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