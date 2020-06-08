Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
08.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:18

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 280'inci gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek oturma eylemi yapan anne Zümrüt Salim, yaptığı açıklamada, evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.

Oğlu için evlat nöbetini sürdürdüğünü dile getiren Salim, "Eylemimizde pes etmeyeceğiz. Oğlumu HDP dağa gönderdi, HDP'den istiyorum. Oğlum beni duyuyorsan gel. Burada perişanız. Baban ve ağabeylerin seni bekliyor." dedi.

Salim, evladına duyduğu özlemi ifade ederek, "Seni bugünler için yetiştirmedim. Sen hafızlık yapıyordun. Gel devlete teslim ol. Seni bekliyorum yavrum." diye konuştu.

Oğlu Fatih Demir için oturma eylemi yapan Abdullah Demir de tek amacının evladına kavuşmak olduğunu belirtti.

5 yılda yaşadıkları üzüntüyü anlatan Demir, aileler olarak çocuklarına kavuşmadan eylemi sonlandırmayacaklarını aktardı.

Demir oğluna seslenerek, "Oğlum kimse seni bana göstermedi. Gel, adalete teslim ol. Orası senin yerin değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan HDP İl Başkanlığı binası önünde oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan ailelerden baba Celal Begdaş'ın belediyede işe alındığına yönelik bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialara ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Begdaş, işe alındığı iddialarının doğru olmadığını belirterek, bu iddiada bulunanlar hakkında dava açacağını, alacağı tazminatı da şehit ve gazi yakınlarına bağışlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı Haber
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek Haber
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemeyip konuyu kaşıyorsanız istifa edin
Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemeyip konuyu kaşıyorsanız...
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Silahların çekildiği anlar kamerada
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Silahların çekildiği anlar kamerada
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü
Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü
Trump, 'Her şey kontrol altında' deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Trump, "Her şey kontrol altında" deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya...
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Halife Hafter Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Mariah Carey Gülben Ergen
Spor Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 14:22:11. #1.14#
title