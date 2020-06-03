Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

03.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:10

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 275'inci gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek evlat nöbetine katılan anne Zümrüt Salim, oğlunu almadan HDP il binası önünden gitmeyeceğini söyledi.

Evladının kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Salim, "275 gündür buradayız. Eylemimize devam edeceğiz. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Sonuna kadar buradayız." dedi.

Oğlu gittiğinden beri hep acı çektiğini aktaran Salim, evladına, "Oğlum Hamza, eğer sen sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan çık gel. Burada perişan oldum. Hasta oluyorum oğlum. Bana da yazık oğlum, çık gel. Oğlum dağdan sana fayda yok. O yol senin yolun değil, çık gel, devlete teslim ol." diye seslendi.

"Halkın çocuklarını çalan partinin önündeyiz"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın da evlat nöbetine çocuklarına kavuşana kadar devam edeceklerini belirtti.

Eylemdeki kararlılıklarına dikkati çeken Aydın, "275 gündür bu halkın çocuklarını çalan partinin önündeyiz. Bizi görmemezlikten geliyorlar. Hiçbir yere gitmiyoruz. HDP milletvekillerinde vicdan yok. Bunlarda vicdan olsaydı gelir sahip çıkarlardı." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir gencin, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayında, HDP'nin, bunu sosyal medyada provokasyona dönüştürmeye çalıştığına işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"HDP ancak provokasyon yapar, başka hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten Kürtçeye o kadar değer veriyorsanız gelin burada Kürt ailelerine sahip çıkın. Sosyal medyada o genci gündeme getireceğinize gelin buradaki 140 aileyi gündeme getirin. Gelin bu ailelerin çocuklarını nasıl dağdan getireceğiz, onu bize söyleyin. Gelsinler, ilk başta Kürt ailelerine sahip çıksınlar. Eğer HDP barış istiyorsa, gelsinler çocuklarımıza sahip çıksınlar. Çocuklarımızı PKK'dan istesinler."

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Haber
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu Haber
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı
Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş
Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Sağlık çalışanlarının korunması için 'kendini temizleyen' maske geliştirildi
Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi
Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım
Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle...
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Meral Akşener Hasan Polatkan Adnan Menderes Fahrettin Koca
Magazin Hadise Murat Boz Ezgi Mola İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mete Gazoz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 15:11:43. #1.15#
title