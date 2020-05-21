Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
21.05.2020 12:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:48

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 262'inci gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek oturma eylemine katılan anne Zümrüt Salim, 262 gündür eylemlerine devam ettiklerini belirtti.

"Çocuklarımız gelmeden bize bayram yoktur" ifadesini kullanan Salim, şunları söyledi:

"HDP'ye sesleniyorum, evladımı Kur'an kursundan nasıl götürdüler ise öyle getirsinler. Oğlumu bekliyorum. Oğlum Hamza, sen neredeysen benim sesimi duyuyorsan eve dön. O yol senin yolun değil."

Oğlu Fatih Demir için oturma eylemi yapan Abdullah Demir de çocukları gelmeden HDP önünden ayrılmayacaklarını belirtti.

Koronavirüse rağmen eylemlerine devam ettiklerini aktaran Demir, şunları dile getirdi:

"Bizim de evimiz, çocuklarımız var. Biz de evimizde çocuklarımızla kalmak istiyoruz. Allah evlat acısı kimseye vermesin. Biz sadece canımızı istiyoruz. 5 yıldır gözümüze uyku girmedi. Bu Allah'a reva mıdır? İslam alemi bize dua etsin. Kim çocuklarıma sebep olmuşsa Allah hakkımızı bırakmasın. Siyaset için burada oturmadık. Kim çocuklarımızı getirirse o bizim başımızın tacıdır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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