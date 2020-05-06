Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başladığı oturma eylemi 247'nci gününe girdi.

Aileler eylemlerini ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile sürdürüyor.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelerek eylem yapan anne Solmaz Övünç, oğluna kavuşmayı ümit ettiğini belirtti.

"Oğlum HDP aracılığıyla dağa götürüldü." diyen Övünç, tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu anlattı.

Övünç, "Çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum adalete teslim olsun. Neredeyse çıkıp, gelsin. Orası onun yeri değil. Kefen değil, damatlık giydirmek istiyorum." dedi.

Diyarbakır'dan 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan Ömer Tokay ise çocuğunun piknik bahanesiyle dağa kaçırıldığını bildirdi.

"Oğlum HDP'liler tarafından kaçırıldı." ifadesini kullanan Tokay, oğlunun ailesine düşkün bir çocuk olduğunu aktardı.

Tokay, "Oğlum gel askerimize, polisimize teslim ol. Artık gel." diye konuştu.

Kaynak: AA