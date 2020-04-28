Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
28.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:02

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başladığı oturma eylemi 239'uncu gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Kamile Küçükdağ, Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için eyleme katıldığını belirtti.

Küçükdağ, evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirterek, "HDP aldı çocuklarımızı götürdü. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Çocuğumuz gittiğinden beri bizimki yaşamak değil. Çocuklarımızın getirsinler, gidelim buradan. Nerede bir gariban, fakir varsa, çocuklarının beynini yıkayıp, kandırıp götürüyorlar." dedi.

Oğlu Engin'e teslim olması çağrısında bulunan Küçükdağ, şöyle konuştu:

"Engin ne olursun gel, askerimize, devletimize teslim ol. Kardeşlerin seni çok özledi. Teslim olanlar şimdi annesinin yanında. Özgürlük annenin yanıdır, orası cehennemdir. Cumhurbaşkanımız, devletimiz elinden geleni yapıyor. Allah onları başımızdan eksik etmesin."

"Evlat acısı çok zor"

Oğlu Fatih için oturma eylemine katılan baba Abdullah Demir de eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını aktardı.

Demir, ramazanda dahi eylemlerini sürdürdüklerine işaret ederek, "(HDP) Allah hakkımızı bırakmasın. Evlat acısı çok zor. Allah kimseye göstermesin. 5 yıldır oğlumun peşini bırakmadım. Bunlarda din, vicdan, merhamet yok." dedi.

"HDP çocuklarımızı götürdü, PKK'ya teslim etti. Bunun acısını çekiyoruz. Anneler ve babalar olarak eylemimizi sürdürüyoruz." diyen Demir, herkesten destek beklediklerini kaydetti.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: AA

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