: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

21.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:46

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 172'nci gününe girdi.

Kızı Aysel için oturma eylemini sürdüren anne Hamri Turan, Kürtçe yaptığı açıklamada, 5 yıl önce 17 yaşındayken kızının kaçırıldığını söyledi.

Kızından bugüne kadar haber alamadığını belirten Turan, "Kızımı HDP'den istiyorum. Kızımı getirsinler. 5 yıldır çok dert çektim. Kızım sürekli aklımda. Ne gecemiz gece, ne gündüzümüz gündüz. Kızımın gelmesini istiyorum. Kızım gelmeden buradan gitmeyeceğim." dedi.

Kızı için hazırladığı çeyizlerin hala durduğunu aktaran Turan, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Abdullah Demir de oğlunun HDP il binasından, Diyarbakır'ın Lice ilçesine, ardından Suriye'ye götürüldüğünü aktardı.

Oğlunu almadan eylemden vazgeçmeyeceğini ifade eden Demir, şunları belirtti:

"Biz canımız için burada bekliyoruz. Burada geçen bir günümüz zindan gibi. Gece gündüz yatmıyoruz. 5 yıldır bu acıyı çekiyoruz. 10 yıl geçse de çocuklarımızı almadan buradan kalkmıyoruz. HDP bizim çocuğumuzu götürüp teslim etti. Oğlumu HDP'den başka kimseden istemiyorum. Bundan eminiz."

Ailelerden 8'inin evlatlarına kavuştuğunu anımsatan Demir, "Ne mutlu bize 8 aileyi kurtardık. Gözümüz yolda, inşallah bizim oğlumuz da gelecek. Bu çocukların gelmesine o kadar sevindik ki sanki bizim evladımız geldi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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