Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

20.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:38

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 171'inci gününe girdi.

Annelerden Güzide Demir, 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Aziz için eyleme katıldığını belirterek 171 yıl da geçse oğlunu almadan HDP önünden ayrılmayacağını söyledi.

Evladını 2015 yılından bu yana her yerde aradığını ifade eden Demir, "Oğlumu orada üzerine mazot döküldü diyerek yaktılar. Orada sakat kaldı. Oğlum yetimdi, ondan ne istediler? Oğlumu istiyorum. Onu almadan buradan ayrılmayacağım. Kararlıyım." diye konuştu.

Siirt'ten gelen Cemile Erdoğan da oğlu İbrahim için oturma eylemine katıldığını dile getirerek, 6 yıldır kendisinden haber alamadığını ifade etti.

İbrahim'in lise öğrencisiyken kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade eden Erdoğan, "Oğlumun yaşayıp yaşamadığını dahi bilmiyorum. Bunu bile bize çok görüyorlar. Anne ve baba değil miyiz? 6 yıldır bu acıyı çekiyoruz. Ne gecemiz ne de gündüzümüz var. Allah biliyor neler çektiğimizi. Çocuklarımız dönene kadar burada beklemeye devam edeceğiz. Buradan da gitmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA