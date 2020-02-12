Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

12.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:12

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 163'üncü gününe girdi.

Soğuk havaya rağmen bekleyişini sürdüren annelerden Saadet Ödümlü, yaptığı açıklamada, oğlu Yusuf'un dağa kaçırıldığında henüz 16 yaşında olduğunu söyledi.

Eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Ödümlü, "Oğlum gelmeden gitmem. Allah'ın izniyle bütün çocuklar gelecek. Oğlumu burada bekleyeceğim. Allah, devletimizi başımızdan eksik etmesin, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." dedi.

Ödümlü, teslim olan çocukların ailelerine kavuştuğunu ifade ederek, "Umudumuz artıyor, inşallah hepsi gelir." diye konuştu.

Oğlunu çok özlediğini anlatan Ödümlü, oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

"O ailenin adına çok sevindim"

Cemile Erdoğan da 16 yaşındayken HDP tarafından piknik bahanesiyle dağa götürülen oğlundan bir daha haber alamadığını söyledi.

Eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Çocuğumuzu alana kadar eylemden vazgeçmeyeceğiz. Bu acıyı 6 yıldır çekiyoruz. Ne gecemiz ne gündüzümüz ne bayramımız var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dün bir ailenin daha evladına kavuşmasının kendileri için umut olduğuna işaret ederek, "İnşallah bizim evlatlarımız da gelir, biz de evladımıza kavuşuruz. O ailenin adına çok sevindim." şeklinde konuştu.

Anne Esmer Koç, kızı Zeynep'in 15 yaşındayken dağa götürüldüğünü, 7 yıldır ondan haber alamadığını bildirdi.

"Her gün ağlıyorum. Gece gündüz nedir bilmiyorum." diyen Koç, "Kızımı HDP ve PKK'dan istiyorum. Kızım ameliyat olmuştu. Ayağındaki 4 dikişi çıkaramadan kızımı götürdüler. Bu eylemden vazgeçmiyorum, kızımı istiyorum. Kızımın yeri dağ değildir. Ayıptır, kızları dağa çıkarıyorlar." ifadelerini kullandı.

Baba Celil Begdaş ise oğlunun 9 ay önce kaçırıldığını ancak bu sürenin kendisine 9 yıl gibi geldiğini belirtti.

Evlatlarına kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceklerini belirten Begdaş, şunları kaydetti:

"Vazgeçmek yok. Bu yola baş koydum. (PKK) Çözüldü, inşallah bunların sonu gelecek. Çocuklarımız yavaş yavaş gelecek. 6. çocuğumuza kavuştuk. Sanki benim çocuğum geldi. Yeter ki gelsinler. (PKK) Panik içindeler, inşallah hepsi bitecek, herkes ailesine kavuşacak."

Begdaş, çok özlediğini belirttiği oğluna teslim olması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA