Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 81'inci gününde

22.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:16

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 81'inci gününe girdi.

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelerek nöbete katılan anne Cennet Kabaklı, yaptığı açıklamada, oğlunun kokusunu ve ona sarılmayı çok özlediğini söyledi.

"81 yıl da olsa kalkmayacağım. Ben evladımı alana kadar bekleyeceğim. Evladım ne zaman gelirse, o zaman giderim. Hasta olmama rağmen yıkılmadan evladımı bekleyeceğim, evladım gelene kadar dimdik ayakta duracağım." diyen Kabaklı, eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Anne Hüsniye Kaya da Kürtçe yaptığı açıklamada, kar da yağmur da yağsa evlatları için eylemden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Kızından ayrı kalmanın acısını anlatan Kaya, "Kızımı HDP götürdü. 14 yaşındaydı, HDP'ye geldi, onu kandırıp dağa götürdüler. Eğer onlarda vicdan ve merhamet olsaydı, 8 bayram geçti kızım evde değil, yeni bir elbise giyemedi, yemeğimi yiyemedi. Artık dayanamıyorum." dedi.

"Bu gençlerin ölmemesi için bütün insanların başkaldırması lazım"

Baba Şevket Bingöl de 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için eyleme devam ettiğini belirterek, çocuklarını almadan nöbete son vermeyeceklerini kaydetti.

Kar da yağmur da yağsa beklemeye devam edeceklerini anlatan Bingöl, oğlunu çok özlediğini ifade etti.

Şevket Bingöl, "Evde 4 çocuğumu bırakıp buraya geldim. Mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Çocuğumu onlardan almadan gitmeyeceğim. HDP çocuğumu götürüp PKK'ya verdi." diye konuştu.

Tüm ailelerden destek beklediklerini aktaran Bingöl, şöyle konuştu:

"Başka anneler yanmasın. Aileler çocuklarına sahip çıksınlar. Aileler bize destek versinler, gelsinler yanımızda otursunlar haklarını arasınlar. Kimse korkmasın artık. Ne kadar korkarsak o kadar çocuk gider, o kadar çocuk ölür, insan ölür. Bu gençlerin ölmemesi için bütün insanların başkaldırması lazım."

Kaynak: AA