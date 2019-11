Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 68. gününde sürüyor

09.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:22

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 68. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal'e kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirtti.

1,5 yaşındaki kızı Asmin'i de beraberinde getirdiğini dile getiren Demir, eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

"Umudumuzu hiç yitirmedik"

Demir, "Umudumuzu hiç yitirmedik. İnşallah sonunda bize hayırlı bir haber gelir, çocuklarımızı alır ve mutlu bir şekilde eve döneriz. Çocuklarımızı almadan da buradan gitmeyiz." diye konuştu.

Kızını çok özlediğini anlatan Demir, 5 yıldır büyük acılar yaşadığını anlattı.

Süheyla Demir, "HDP'liler 'Kürt hakkını savunuyoruz.' diyorlar. Eğer Kürt olsaydınız, bizim hakkımızı savunuyor olsaydınız şu anda bizim yanımızda olurdunuz. Bizim hakkımızı savunmuyorlar, çocuklarımızı dağa kaçırıyorlar. Bize bir açıklama yapmaları gerekiyordu." dedi.

- "Allah'ın izniyle çocuklarımızı onlardan alacağız"

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babalara seslenerek, oturma eylemine katılma çağrısında bulunan Demir, şöyle konuştu:

"Herkes evladı için gelsin, burada mücadele versin. Sayımız ne kadar çoğalırsa o kadar çok sesimizi duyururuz. Bekleyerek hiçbir şey elinize geçmez. Biz 5 yıl bekledik de ne oldu? Şu anda burada oturuyoruz. Allah'ın izniyle çocuklarımızı onlardan alacağız. Herkes gelsin bekliyoruz. Daha önce oturan ailelerin çoğu çocuklarını aldı. Darısı bizim başımıza. Biz de çocuklarımızı alarak buradan gideceğiz."

1,5 yaşındaki kızı Asmin ile oturma eylemini zorluklara rağmen sürdürmeye devam ettiğini vurgulayan Demir, herkese haykırdıklarını, seslerini duyurmaya çalıştıklarını aktardı.

Süheyla Demir, çocuklarına kavuşana kadar eyleme devam edeceklerini belirtti.

"Çocuklarımızı çalan onlar, bizi tehdit eden onlar"

Baba Süleyman Aydın da çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'ye tepkisini dile getirdi.

"Bunlar resmen çocuklarımızı çalıyorlar." diyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye artık bunların iç yüzünü görsün. Belediyelere kayyum atanmasına bu kadar önem vermelerinin nedeni Kandil'e giden para kesildi. Kandil'e para gönderemiyorlar. Yoksa amaçları belediye değil. Amaçları gerçekten Kürtlük olsaydı şu an o milletvekilleri benim yanımda olurdu. Gelip kapımı çalıp, 'Kürt'üz bize oyunuzu verin.' diyorlardı. Niçin şu an yanımda değiller? Artık eskisi gibi kimse HDP'den korkmuyor. Biz korktukça çocuklarımızı kaçırıyorlar. Kim onlardan korkacak artık? Bizi susturmak istiyorlar. Her gün önümüzü kesip tehdit ediyorlar. Bu tehdit etme amacınız nedir? Koltuğunuzu mu istedik? Sadece sizden çocuğumuzu istedik."

Aydın, HDP'lilerin il binası önünde oturmalarını istemediğini dile getirerek, "Gençler size gerekeni yapacaktır." şeklinde tehdit edildiklerini savundu.

"Çocuklarımızı çalan onlar, bizi tehdit eden onlar, önümüzü kesen onlar. Artık bizden ne istiyorsunuz? Kanımızı kuruttunuz, 40 yıldır bize acıdan başka ne verdiniz? PKK terör örgütü tehdit ve yalan üzerine kurulu. Çocuklarımız üzerinden siyaset yapmasınlar." ifadelerini kullanan Aydın, evlatlarına kavuşmak istediklerini sözlerine ekledi.

