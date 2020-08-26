Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 359. gününde sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 359. gününde sürüyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 359. gününde sürüyor
26.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:26

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 359. gününe girdi.

Anne Songül Altıntaş, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eyleminde yer aldığını, 6 yıldır evladının peşinde olduklarını söyledi.

Başvurmadık yer bırakmadıklarını ifade eden Altıntaş, "Yeter artık, bıraksınlar bu çocukları. Ne istiyorlar evlatlarımızdan. Nereye kadar tutacaklar ellerinde? Dayanamıyoruz, bizi bitirdiler. Sanki evimize bomba attılar. 6 yıldır o bombanın altında çıkamıyoruz. Yeter bize çektirdikleri bu zulüm ve azap. Kimse PKK'dan hak istemiyor. Bizim zaten bütün haklarımız var. Türkiye'miz çok şükür güçlüdür." diye konuştu.

Evladının 6 yıldır yüzüne, sesine hasret olduğunu aktaran Altıntaş, terör örgütü PKK'dan ve HDP'den oğlunu istediğini belirtti.

Altıntaş, "Ne kadar PKK'nın suçu varsa HDP'nin de o kadar suçu vardır. Elim 2 cihanda da onların yakasındadır. Onları Allah'a havale ediyorum. Yeter artık, bıraksınlar oğlumu." dedi.

"Evlatlarımız için buradan kalkmadık"

Oğlu Fatih Demir için oturma eylemi yapan Abdullah Demir, 359 gündür eylemlerinin devam ettiğini, HDP'nin talimatıyla çocuklarının kaçırıldığını söyledi.

"Madem bizden rahatsız oluyorlar o zaman çocuklarımızı bize göstersinler. Bunların mayası belli. Bunlarda din, vicdan ve merhamet yok." diyen Demir, 30 yıl da geçse çocuklarını almadan HDP önünden ayrılmayacaklarını dile getirdi.

Demir, şöyle devam etti:

"Bunu anlasınlar. Çocuklarımızı bıraksınlar. Çocuklarımızı kandırdılar. Bu binadan alarak PKK'ya teslim ettiler. Canlarımızı bizden kopardılar, götürdüler. Biz canlarımızı istiyoruz. Bu kadar ana burada gözyaşı döküyor. Bunlar insanlıktan nasibini almamış. Bunlar zannediyor ki biz kalkıp gideceğiz. Ne gecemiz ne gündüzümüz var. Ne badireler atlattık. Ona rağmen evlatlarımız için buradan kalkmadık. Oğlum, kaç gel, Türk adaletine teslim ol. Devletimiz öyle büyük bir devlet ki çocukları aileleriyle kavuşturdu. Bizi perişan ettiler. Huzurumuz kalmadı."

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
NURETTIN: bu çocukları nıye bulmıysızla
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'ın tahliyesinde gerekçe açıklandı 3. Sayfa
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'ın tahliyesinde gerekçe açıklandı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı Ekonomi
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Ekonomi
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek Ekonomi
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Ayasofya'daki sözleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı'ndan içinde 'Atatürk' geçen paylaşım
Ayasofya'daki sözleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı'ndan içinde "Atatürk" geçen paylaşım
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı
Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Faik Öztrak Fatih Dönmez Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Halit Ergenç Defne Samyeli
Spor Ali Koç Jose Sosa Erol Bulut Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Barcelona Gaziantep Musa Orhan Yunanistan
Şu an buradasınız: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 359. gününde sürüyor - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 16:26:04. #1.15#
title