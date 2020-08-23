Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 356. gününe girdi Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 356. gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan 15 yaşındaki oğlu Baran için kente gelen anne Solmaz Övünç, çocuğuna kavuşuncaya kadar eylemine devam edeceğini söyledi.

"HDP, benim oğlumu nasıl götürdüyse öyle getirsin." diyen Övünç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP, benim oğlumu götürdü PKK'ya verdi, ikisi de yandaştır. Bu çocukları kim götürdü? Onların milisleri getirdi, partiye verdi. Parti de götürdü, PKK'ya verdi. Ben oğlumu istiyorum. Onların kapısındayız, ölümle burun burunayız. Ramazan geldi, bayram geldi, seyran geldi, bir yere gitmedik. 356 gündür buradayım, 356 yıl da geçse buradan kalkmayacağım. Baran'ımı almadan bir yere gitmeyeceğim. Kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Oğlum benim sesimi duyuyorsan gel adalete teslim ol."

"HDP'nin PKK'nın kol kola olduğunu bilsinler"

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinden kız kardeşi Esra Özkan için gelip eyleme katılan Ali Özkan, 7 yıldır kardeşinden haber alamadıklarını belirtti.

Birçok ailenin, bu haklı eylem sayesinde çocuklarına kavuştuğunu gördükleri için eyleme katılmaya karar verdiğini aktaran Özkan, şöyle konuştu:

"İnşallah yüzümüz gülerek çıkacağız, diğer anne babaların da yüzü gülecek. Bizim tek isteğimiz, evladımızın bir an önce ailesine, annesine, babasına gelmesi. Ben diğer gençlere de seslenmek istiyorum. Artık bunların bu yalanlarına inanmasınlar. Bunların takkeleri düştü, kelleri göründü. Yaktıkları mum yatsıya kadardı, söndü. HDP'nin, PKK'nın kol kola olduğunu bilsinler. Biz birlikte güzeliz, binlerce yıldır hiçbir problemimiz olmadan birlikte yaşıyoruz."

Kaynak: AA