: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 139'uncu gününde

19.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:07

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 139'uncu gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla soğuk havaya aldırmadan bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş yaptığı açıklamada, 5 yıldır kızı Songül'den haber alamadığını söyledi.

Eyleme katılan ailelerin evlatlarını almadan HDP binası önünden ayrılmayacağını belirten Akkuş, anne ve babaların kararlı olduğunu vurguladı.

Kızı Songül'e seslenen Akkuş, "Biliyorum ki HDP seni gönderdi. Neredeysen geri dön devlete teslim ol. Seni çok özledik. Kapım sana açıktır. Kızım hepimiz seni çok özledik. Kokunu, sesini çok özledik." dedi.

"Gelinlik giydirmek istiyorum"

Van'dan, 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şerima için gelen anne Nazlı Sancar da kararlılıkla eylemine devam edeceğini söyledi.

Kızının hayatta olup olmadığını dahi bilmediğini dile getiren Sancar, "HDP'den kızımı istiyorum. Kızımın hayalleri vardı, okumak istiyordu orada kalmasın." ifadesini kullandı.

Kızına geri dönmesi için seslenen Sancar, "Beni görüyorsan duyuyorsan gel kızım. Bütün annelerin çocukları da gelsin. Senin için canımı feda ederim. Kar da taş da yağsa buradayım. Sana gelinlik giydirmek istiyorum. Seni çok seviyorum. Gel Şeyma artık dayanacak gücümüz kalmadı." diye konuştu.

"Seni çok özledik"

Şırnak'ın İdil ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemine dahil olan baba Emin Arslan da evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını belirterek, "(HDP) Siz kim oluyorsunuz ki 14-15 yaşındaki çocuklara silah veriyorsunuz? Vicdansızlar. Oğlum sesimi duyuyorsan korkmadan çekinmeden devletine teslim ol, hiç bir ceza almasın. Seni çok özledik." dedi.

Kaynak: AA

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