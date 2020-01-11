: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 131'inci gününde

11.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:58

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 131'inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla soğuk havaya aldırmadan bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, Ağrı'dan dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemine devam ettiğini söyledi.

Kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini belirten Demir, "Çok zorlanıyorum. Havalar da soğudu. Geride bıraktığım bir ailem de var. Orada kızım okula gidiyor. Bizim için bir şey yapılmasını istiyoruz." dedi.

HDP'den de hiçbir açıklama yapılmadığını dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Evlatlarımızı onlar aldı. Bize geri versinler. PKK dağdan inip çocuklarımızı silah zoruyla götürmedi. HDP aracılığıyla bizim çocuklar dağa gönderiliyor. Biz istiyoruz ki çocuklarımızı geri versinler. 5 yıldır bizi bu acıya mahkum ettiler. 5 yıldır gözümüz yolda, kulağımız telefonda çocuğumuzdan bir haber bekliyoruz. Çocuklarımızı versinler. Biz de onların kapısından kalkıp evimize gidelim."

Oturma eyleminin başlamasından sonra 4 ailenin çocuğuna kavuştuğunu anımsatan Demir, "Darısı başımıza. Umudumuzu hiç kaybetmedik, kaybetmek de istemiyoruz. Gözümüz evladımızın yolunda. İnşallah o da gelir eve gideriz." ifadelerini kullandı.

"Oğlumun başına bir şey gelirse sorumlusu HDP'dir"

Dağa 2015 yılında kaçırılan oğlu Vedat için oturma eyleminde yer alan baba Şehmus Kaya ise evladının HDP aracılığıyla kaçırıldığını savundu.

Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"HDP aslında bir siyasi parti değil. Herkes biliyor, bunlar şehir yapılanmasında silahsız bir örgüttür. PKK dağda silahlıdır, buradaki silahsızdır. Oğlumu istiyorum. HDP geldi, oğlumu kaçırdı ve PKK'ya teslim etti. Oğlumun başına bir şey gelirse sorumlusu HDP'dir. 5 senedir çalmadığım kapı kalmadı."

Annelerin oturma eylemine başlamasından sonra 4 ailenin evladına kavuşmasının kendilerini umutlandırdığını belirten Kaya, "Umudumuz var. Güvenlik güçlerimiz her an onları da kurtarabilir. 131 gündür eşimle buradayım. 131 sene de burada kalsam gitmem. Oğlumu almadan gitmem. ya verecekler ya verecekler. Başka alternatif yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

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