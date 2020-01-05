: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 125'inci gününde

05.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:22

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 125'inci gününe girdi.

Necibe Çiftçi yaptığı açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden oğlu Roşat Çiftçi için geldiğini ve evlatları için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Çocuklarına kavuşmak için bu kış gününde de oturma eylemine devam ettiklerini belirten Çiftçi, "Çocuklarımızın hepsi küçük yaştaydı. Çocuklarımızı kandırarak dağa götürdüler. İstiyorduk ki çocuklarımız okul okusalardı." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, oturma eylemini öğrenen, annelerini televizyonda gören çocukların terör örgütünden kaçmaya başladığını dile getirerek, "Hatice ablanın çocuğu gelip teslim oldu. Çok sevindik. İnşallah Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle çocuklarımız da öyle gelip bize kavuşacaklar. Bütün anneler olarak biz de sevinelim." dedi.

"Evimizin kapsını kilitleyip geldik"

Sevdet Demir de oğlu Fatih'in, 4 yıl önce Hani ilçesinde ekmek fırınında çalışırken HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını anlattı.

Oturma eyleminin 125 gündür devam ettiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Oğlum gelene kadar burada oturmaya kararlıyım. Umudum var. Oğlum beni görse dayanmaz gelir. İnşallah oğlum beni görür gelir. Çocukları dağa kaçırılan ailelere sesleniyorum. Siz bu soğukta evinizde sobanın yanında oturuyorsunuz. Çocuklarınız dışarıda ne halde? Üzerilerinde elbise yok, açlar. Bütün anneler oturma eylemine gelin çocuklarınızı cesaret alsın ve gelsin. Evimizin kapısını kilitleyip geldik. Anneleri burada oturmaya çağırıyoruz."

Demir, evlat hasretiyle yandıklarını vurgulayarak, "Anneler gelsin burada otursun, çocuklarını istesin. Siz kimden korkuyorsunuz? Biz bu çocukları dağa götürülmeleri için mi yetiştirdik? Çocuklarımızın yeri bizim yanımızdır. Biz dağ için onları dünyaya getirmedik." diye konuştu.

"Doğru adresteyiz çocuklarımızı tam da buradan götürdüler"

Ağrı'dan gelerek 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için eylemini sürdüren baba Yasin Kaya ise yavrularının dönmesini umut ettiklerini belirtti.

Evladından ayrı olduğunu için çok acı çektiğini dile getiren Kaya, şunları aktardı:

"Çocuklarımızı bekliyoruz. Doğru adresteyiz çocuklarımızı tam da buradan götürdüler. Ben çocuğumu onlardan istiyorum. Onlar çocuk hırsızı. Çocuğumu çalmışlar ve götürmüşler. Kızım eğer beni görüyorsan PKK'dan kaç gel devletimize teslim ol. Devletimiz büyüktür inşallah devletin gücüyle bir gün babanın kapısını çalıp gelirsin. Kapım her zaman sana açıktır. İnşallah seni okutacağım."

Kaynak: AA

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