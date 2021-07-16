Son dakika haberleri: Diyarbakır annelerini konu alan "Anne yüreği kazanacak" temalı yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi

Son dakika habere göre Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerinin direnişini konu alan "Anne yüreği kazanacak" temalı resim, şiir ve deneme yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerinin direnişini konu alan "Anne yüreği kazanacak" temalı resim, şiir ve deneme yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanlığınca HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler için düzenlediği "Anne yüreği kazanacak" temalı yarışmanın bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Vali Münir Karaloğlu, annelerin mücadelesine yarışmayla destek olunmasının önemli olduğunu söyledi.

Organizasyonda emeği geçen ve yarışmada eserleriyle yer alan herkese teşekkür eden Karaloğlu, annelerin mücadelesini tarihe not düşürmek için bu tür etkinliklerin önemli olduğuna dikkati çekti.

Karaloğlu bir kadına, bir anneye uygulanacak en büyük şiddetin anneyi yavrusundan zorla ayırmak olduğunu ifade ederek bir insana yapılabilecek en büyük insan hakkı ihlalinin de çocuk yaşta bir bireyi zorla götürüp silah altına almak olduğunu belirtti.

Evladından zorla koparılmış bir annenin evladına kavuşma mücadelesinden daha kutsal bir mücadele olamayacağını dile getiren Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Sevgili anneler, siz kazandınız, mutlaka yavrularınıza da kavuşacaksınız. Siz zaten bizden daha kararlısınız. Kendiniz söylüyorsunuz 'Dağdan yavrum inse de bu mücadeleyi bırakmayacağız, Sayın Valim.' Hepinizin ellerinden öpüyorum. Artık bu mücadele bireysel olarak annelerin çocuklarına kavuşma mücadelesi olmaktan çıkmıştır, bu mücadele bölgede çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarma mücadelesine dönüşmüştür ve anne yüreği mutlaka kazanacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Diyarbakır anneleri bu haklı mücadeleleriyle sadece Türkiye'de değil, dünyada bu haklılıklarını ortaya koydular ve buna terör örgütleri de yandaşları da hala bir çözüm üretemediler, üretemezler çünkü bu kadar haklı bir mücadele karşısında hiçbir güç hiçbir ideoloji duramaz duramayacaklar. Yok olacaklar."

Terör örgütüne katılımların neredeyse sıfıra indiğini belirten aktaran Karaloğlu, "Katılım sıfıra geldiyse, yıllık yirmili sayılara düştüyse burada Diyarbakır annelerinin mücadelelerinin çok büyük katkısı var. Elbette ki güvenlik güçlerimizin, devletimizin terörle kararlı mücadelesinin burada katkısı var ama Diyarbakır annelerinin bu mücadelesi bir defa zulüm, korku duvarını yıktı. Korku duvarı yok oldu, bu bölgede. Artık hiçbir anne, hiçbir bölge vatandaşı örgütün o kuru sıkı laflarından korkmuyor. Çok daha cesur bölge annesi, bölge vatandaşı çok daha cesur örgüt karşısında, artık defolun gidin noktasında, bitirecekler, yok olacaklar Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayan Karaloğlu, "Temenni ediyorum ki annelerimizin evlatlarından uzak kutladıkları son Kurban Bayramı olsun." dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yaklaşık iki yıldır süren mücadelenin yirmi beşi aşkın evladı annesi ile bir araya getirdiğini işaret etti.

Hayatta her mücadelenin başarılı olmayabileceğini ama başarılı olanların genelde mücadele edenler olduğunu anlatan Yalçın, Diyarbakır annelerinin orta koydukları onurlu direnişi saygıyla selamladığını söyledi.

Bazı çocukların, annelerin yanan yürek çağrısına kayıtsız kalmadığını ve bu çığlığa ses verdiğini aktaran Yalçın, "Bu çağrının dağlara kaçırılan çocuklar arasında yankılandığını hepimiz görüyor ve hissediyoruz. Çok iyi biliyoruz ki çocuklarımız yuvalarına dönmek için çırpınıyorlar. Önlerindeki tek engel ise terörün insaf ve vicdandan yoksun örgütsel şiddetidir." diye konuştu.

Uluslararası kuruluşların raporlarında terör örgütü PKK'nın çocukları silahlandırdığının açık bir şekilde yer aldığına işaret eden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece 2013-2015 arasında iki yıl içerisinde 18 yaşından küçük 2 bin 52 çocuk zorla dağa kaçırılmış durumda. 35 yıla yakın sürece baktığımızda ise 20 bine yakın çocuktan bahsediyoruz. Dağa kaçırılan çocuklar arasında ilkokul yaşlarında olanlar var. Eli kalem tutması gerekenlerin ellerine silah tutuşturuluyorsa buna itiraz etmek lazım, buna isyan etmek lazım. Buna itiraz eden, isyan eden annelerin yanında bulunmayanlar, o sesi duymayanlar, mutlaka ama mutlaka samimiyetsiz olanlardır. Bu çocuklarımızın annelerine kavuşması için bütün toplum kesimlerine çok önemli sorumluluk düşüyor. Sözde demokrat, sözde hümanist, insan haklarını savunduğunu iddia edenler Diyarbakır anneleri söz konusu olunca bütün ezberlerini yuttular ve sustular. Onun için bu ikircikli yapılar susmaya devam edecekler ama biz annelerin yanında olmaya, annelerin yüreğini dillendirmeye devam edeceğiz. Giden çocuğun yedeği kardeşi değildir. Birinin yerinin boşluğunu öbürü doldurmaz. Onun için bu onurlu direnişe omuz veren, katkı sunan, sesi ile bedeni ile yüreği ile bütçesi ile sosyal medyadaki çağrısı ile herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Yalçın, "Çocuklarımız mukaddesatımıza kurban olsun. Bizim çocuklarımız bayrağımıza, vatanımıza, dinimize kurban olsun ama kör ideolojilere, isimlere kurban olmasın. Anneleriyle buluşsun ve yüreği yangın olan ocaklar huzura kavuşsun diyorum." diye konuştu.

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ve Diyarbakır anneleri adına Ayşegül Biçer de programda konuşma yaptı.

Programda, resim, şiir ve deneme dalında birinci gelen yarışmacıların ödülleri Vali Karaloğlu, Ali Yalçın ve Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi tarafından verildi.

Yarışmada birinci olan şiir okunduğu sırada bazı anneler gözyaşlarını tutamadı.

Etkinlikte, basın kuruluşlarının temsilcilerine de plaket verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin