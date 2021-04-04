Diyarbakır annelerine Siirtli kadınlardan destek ziyareti
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Diyarbakır annelerine Siirtli kadınlardan destek ziyareti

Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Diyarbakır annelerine Siirtli kadınlardan destek ziyareti

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti, destek ziyaretleri ile sürüyor.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevine gönderildi
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevine gönderildi

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti, destek ziyaretleri ile sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 580'inci gününde devam ediyor.

Siirt'in Eruh ilçesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) yönetici, usta öğretici ve kursiyerlerden oluşan bir grup kadın Diyarbakır'a gelerek, evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

Birlikte yürüyüş yapan anneler, HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

HDP ve terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren aileler evlatlarına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

"Annelere bu acıyı yaşatan terör örgütü PKK'yı lanetliyoruz"

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Eruh ADEM sorumlusu Nazan Çiftçi, Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, onlara desteklerini iletmek istediklerini belirtti.

"Diyarbakır annelerine yalnız olmadıklarını, Eruhlu ve tüm annelerin kalbi duygularla yanlarında olduğunu belirtmek istedik. Annelere bu acıyı yaşatan terör örgütü PKK'yı lanetliyoruz." diyen Çiftçi, evlat acısının tarifsiz olduğunu anneler olarak iyi bildiklerini aktardı.

Çiftçi, annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını temenni ettiklerini dile getirerek, "Hiçbir ideoloji hiçbir görüş, evlat ile anne arasındaki sevgi ve merhametten daha önemli değildir. Buradan hain terör örgütü PKK'yı şiddetle lanetliyoruz. Karşılarında annelerin olduğunun bilinmesini istiyoruz. Evlat nöbeti tutan annelerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyor, yalnız olmadıklarını, her daim dualarımızda olduklarını bilmelerini istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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