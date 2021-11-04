Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretleri devam ediyor.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 794'üncü gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret eden Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Umut Kasman, anne ve babalarla görüştü, onlara Kur'an-ı Kerim ve gül hediye etti.

Kasman, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, elleri öpülesi annelerin başlattığı ve günden güne artan eyleme destek vermek için geldiklerini söyledi.

Eylem sayesinde bazı annelerin evlatlarına kavuştuğunu hatırlatan Kasman, şunları kaydetti:

"Bizler biliyoruz ki evlat hasreti, acıların en büyüklerinden biridir. Cenabı Allah annelerimize en kısa zamanda evlatlarına kavuşmayı nasip etsin. Bizler bunu umut ediyor ve bunun için dua ediyoruz. Kocaköy ilçesi olarak tüm dinamikleri ve paydaşlarıyla annelerimizin her daim yanında olacağımıza söz veriyoruz. Terör örgütü ve terör kaybedecek, annelerimiz kazanacak."

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title