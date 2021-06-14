Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretleri devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 3 Eylül'de 2019 oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretleri sürüyor.

İzmir'den gelen Milli Beka Hareketi Derneği üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik heyet, aileleri ziyaret etti, onlara kırmızı karanfil verdi.

Grup adına açıklama yapan Milli Beka Hareketi İzmir İl Başkanı Tevfik Aladağ, her konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ve annelerin mücadelelerini sonuna kadar destekçileri olduklarını söyledi.

Aladağ, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde evlatlarını terör örgütü PKK ve HDP'den isteyen aileleri ziyaret ettiklerini belirterek,"Ne mutlu bize bugün anneleri ziyarete geldik. İzmir'den teşkilatımla beraber dernek olarak geldik. Bugün annelerin yanında onlara destek olmak için geldik." dedi.

Ailelerin tek isteğinin evlatlarına kavuşmak olduğunu dile getiren Aladağ, "Annelerin gözyaşlarının dinmesini istiyoruz. Bir Kürt vatandaşı olarak HDP'ye de sesleniyorum. Bu evlatlarımızı götürdünüz tekrar getirin. Bizim amacımız budur. Burada olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya