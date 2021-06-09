Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
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Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretleri devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Abdurrahman Kurt, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir, ailelere destek ziyaretinde bulundu, karanfil verdi.

Kurt, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın küçük yaştaki çocukları dağa kaçırıp ellerine silah verdiğini ve halka ihanet ettiğini söyledi.

İnsan haklarını savunduğunu söyleyip anne ve babaların yüreğine duyarsız kalanlara haklarını helal etmediklerini dile getiren Kurt, "Bu coğrafya hepimizindir. Bırakın artık kan dökmeyi. Sivil toplum örgütü, insan hakları örgütü adı altında bu kana destek verenlere 'Yeter artık' diyoruz. Bu ateşe su, anne ve babaların yüreğinden dökülecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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