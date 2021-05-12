Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
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Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan ailelerin evlat nöbeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle kaldıkları otelde devam ediyor.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan ailelerin evlat nöbeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle kaldıkları otelde devam ediyor.

Aileler, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bulundukları otelde eylemlerini sürdürüyor.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Diyanet-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ömer Evsen ile beraberindekiler aileleri kaldıkları otelde ziyaret etti.

Ziyaret esnasında ailelere karanfil verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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