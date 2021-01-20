Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor
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Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor

20.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:39
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

İstanbul'dan gelen Fatihin Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Bülent Gürpınar ve dernek üyeleri anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Anneler Gürpınar'a evlatlarına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını aktardı.

Gürpınar ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf ve kırmızı gül verdi.

Gürpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, annelerin acısını paylaşmak için geldiklerini ifade ederek, "Asil, onurlu duruşunuzdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

"Sizler gibi yine gözü yaşlı şehit polislerimizin, askerlerimizin anneleri var. Polisimize, askerimize, devletimize güvenin. Onlara dua edin. Devletimiz çok güçlü." diyen Gürpınar, aileleri desteklediklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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