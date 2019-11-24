"Diyarbakır annelerine" destek veren şehit anneleri Kayseri'ye döndü

24.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:04

HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere destek vermek amacıyla Talas Belediyesi organizasyonuyla Diyarbakır'a giden Kayserili şehit anneleri kente döndü.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ve oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerini ziyaret eden Kayserili şehit anneleri şehre döndü.



Şehit annelerinin çok anlamlı bir harekete imza attığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:



"Kayserili şehit anneleri, çocuklarını teröre alet etmek istemeyen annelerin yaklaşık 2 aydan beri Diyarbakır HDP İl Binası önünde gerçekleştirdikleri kutlu direnişe destek olmak için bir sefer yaptı. Talas Belediyesi olarak da biz bu sefere ev sahipliği yaptık. Oraya giderken hem kendi canlarından bir parçayı kaybetmenin hüznü yaşadılar hem de daha başka annelerin aynı acıyla karşılaşmaması için başlatılan direnişe ortak oldular. Giderken annelerimiz boş gitmeyip başka hediyelerle birlikte Kayseri mantısı da götürdüler. Burada en büyük güzellik ise annelerin gönlünün buluşmasıydı. Annelerin yüreği, dünyanın en zorlu dayanağıdır. Annelerin yüreği bir olunca önünde kimse duramaz. Bu bakımdan çok anlamlı bir sefer oldu."

Kaynak: AA