Diyarbakır annelerine destek için Siirt'ten yola çıktılar
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Diyarbakır annelerine destek için Siirt'ten yola çıktılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır annelerine destek için Siirt'ten yola çıktılar

Siirt Belediyesi öncülüğünde toplanan ve aralarında STK temsilcilerinin de bulunduğu bir grup, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etmek için yola çıktı.

Siirt Belediyesi öncülüğünde toplanan ve aralarında STK temsilcilerinin de bulunduğu bir grup, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etmek için yola çıktı.

Siirt Belediyesi Başkan vekilleri, kurum amirleri ve STK temsilcileri, Diyarbakır annelerine destek için Diyarbakır'a doğru yola çıktı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren annelerin her zaman yanlarında olduklarını hissettirmek için yola çıkacaklarını belirten Siirt Belediye Başkan Vekili danışmanı Şefik Erden, evlatları zorla dağa kaçırılmış annelerin dertlerine ortak olmak, yanlarında olduklarımızı hissettirmek adına yola çıktıklarını söyledi. Erden, "Bugün Siirtimizin STK başkanları Diyarbakır annelerinin ıstırabını yerinde görmek, onların acılarına ortak olmak amacıyla kendilerini ziyaret edeceğiz. Bu Diyarbakır annelerinin uzun zamandır başlattığı bir direniş. Siirtliler olarak annelerimizi ziyaret edeceğiz. Bir an önce evlatlarını kavuşmaları ümidiyle yola çıkacağız. İnşallah biz bir nebze de olsa bu annelerimizi rahatlatacağız ve annelerimizin yanında olduğumuzu ifade edeceğiz" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir araya gelen grup, otobüslerle Diyarbakır'a doğru yola çıktı. - SİİRT

Diyarbakır annelerine destek için Siirt'ten yola çıktılar
Diyarbakır annelerine destek için Siirt'ten yola çıktılar
Diyarbakır annelerine destek için Siirt'ten yola çıktılar
Diyarbakır annelerine destek için Siirt'ten yola çıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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