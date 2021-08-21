Diyarbakır annelerine destek için Ağrı'dan bu kente yapılacak yürüyüş ertelendi
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Diyarbakır annelerine destek için Ağrı'dan bu kente yapılacak yürüyüş ertelendi

Diyarbakır annelerine destek için Ağrı'dan bu kente yapılacak yürüyüş ertelendi
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı Belediyesi, Diyarbakır'a gerçekleşmesi planlanan "Beyaz Yürüyüş'ün" ertelendiğini bildirdi.

Ağrı Belediyesi, Diyarbakır'a gerçekleşmesi planlanan "Beyaz Yürüyüş'ün" ertelendiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır annelerine destek için 2 bin kişinin katılımıyla yarın yapılması planlanan yürüyüş öncesinde rutin sağlık kontrolünden geçen Belediye Başkanı Sayan'ın, ameliyat olması gereken bir sağlık problemiyle karşılaştığı belirtildi.

Yürüyüşün ertelendiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Başkanımız cerrahi operasyonun ardından sağlığına kavuştuktan sonra Diyarbakır yürüyüş programımızı kamuoyu ile paylaşacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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Diyarbakır annelerine destek için Ağrı'dan bu kente yapılacak yürüyüş ertelendi - Haberler
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