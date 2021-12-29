Diyarbakır annelerinden Milletvekili Erol'a geçmiş olsun telefonu

DİYARBAKIR (İHA) - Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, prostat kanseri teşhisi konulan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde prostat kanseri hastalığına yakalandığını duyuran CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a Diyarbakır ailelerinden geçmiş olsun telefonu geldi. Diyarbakır ailelerini unutmayan ve onları ziyaret ederek sorunları mecliste gündeme getiren Milletvekili Erol'a Diyarbakır aileler, kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Milletvekili Erol'a ulaşan aileler geçmiş olsun dileklerini ileterek, evlat nöbetinde olan tüm ailelerin dualarıyla destek olduklarını ifade etti. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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