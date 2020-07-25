Diyarbakır annelerinden, kızı Almanya'da PKK tarafından kaçırılan anneye destek
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Diyarbakır annelerinden, kızı Almanya'da PKK tarafından kaçırılan anneye destek

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren Diyarbakır anneleri, Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T'ye destek verdi.

25.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:00

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren Diyarbakır anneleri, Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T'ye destek verdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 327. gününe girdi.

HDP İl Binası önünde kurulan çadırda videokonferans yöntemiyle PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T. ile görüşen anne ve babalar, Almanya'da tek başına evlat mücadelesi veren Maide T'ye desteklerini iletti.

Anne Maide T. videokonferans yöntemiyle yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın çocukları kandırarak anne ve babalarından ayırmasının çok büyük bir haksızlık olduğunu söyledi.

Almanya'da evlat mücadelesine destek verilmediğini dile getiren Maide T, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı büyüten ve emek veren bizleriz. Hangi hakka dayanarak çocuklarımızı bizim elimizden alıyorlar. Bazı Almanlar yoldan geçerken bana tepki gösteriyorlar. Ben de onlara açıklama yapıyorum 'ben de Kürdüm ama PKK'nın bizim çocuklarımızı almaya hakkı yok.' diyorum. Çocuğum gelene kadar mücadelemden asla vazgeçmem. PKK ve HDP kadınlar ile anneler üzerinden yol yürümek istiyor. Biz anneyiz, biz kadınız. Neden bize saygısızlık yapılıpta çocuklarımız ellerimizden alınıyor. Madem kadın hakları deniliyorsa, kadın haklarına o kadar saygılılarsa o zaman bize saygısızlık yapmasınlar, çocuklarımızı bize göndersinler. Onlar için anne de kadın da hiçbir anlam ifade etmiyor. Anneyi de kadını da kullanıyorlar."

Evladı için sonuna kadar mücadele edeceğini dile getiren Maide T, çocuğuna kavuşmadan mücadelesinden vazgeçmeyeceğini aktardı.

Anne Ayşegül Biçer de Maide T'nin sesini Türkiye'ye duyuracaklarını, kızı Nilüfer T'nin fotoğrafını yanlarında bulunduracaklarını söyledi.

"Bizler evlatlarımızı PKK'ya kaptırdığımız gün ölmüştük. Davamızdan çekinmeyeceğiz. Sizden mücadelenizi sonuna kadar sürdürmenizi istiyoruz. Bu haklı mücadelede sizinle beraberiz. Türkiye'de sesinizi duyuracağız, tek yürek olacağız." diyen Biçer, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızı kazanmadan hiçbir anne mücadelesinden vazgeçmeyecek. Sonuna kadar PKK'ya karşı mücadele edeceğiz. PKK'nın şehirdeki uzantısı HDP defalarca bizleri tehdit etti ama biz bunlara rağmen boyun eğmedik ve bu yola ölümüne baş koyduk. Bizim çok güçlü bir devletimiz var ve arkamızda olduğunu biliyoruz, güç kuvvet alıyoruz. Orada size destek çıkan bir devlet yok. Bunu unutmayın ki Türkiye Devleti ve anne babaları sizin arkanızdadır. Sonuna kadar sizin için de mücadele vereceğiz."

Maide T'nin acısını paylaştıklarını ve sonuna kadar yanlarında olduklarını ifade eden Biçer, "Çok şükür güçlü bir devletimiz var ve bizlere her türlü hakkı veriyor. PKK'nın siyasi uzantısı HDP annelerin gözyaşında boğulacak. Fakir çocuklarını kandırarak dağa götürüyorlar, annelerin feryadını duymuyorlar." ifadelerini kullandı.

Baba Abdullah Demir ise 327 gündür eyleme devam ettiklerini belirtti.

Almanya'da eylemini sürdüren Maide T'ye sonuna kadar destek verdiklerini vurgulayan Demir, "Almanya'da bir anne eylemini sürdürüyor. Tüm Türk halkına sesleniyorum, Maide anneye destek versinler. Bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz." dedi.

Anne Güzide Demir de çocukları için evlat mücadelesi verdiklerini, Almanya'da çocuğunu arayan Maide T'ye destek sunduklarını belirterek, "Tüm Türkiye bizim arkamızda biz de Maide Hanım'ın arkasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır annelerinden, kızı Almanya'da PKK tarafından kaçırılan anneye destek

Kaynak: AA

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