Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim olun" çağrısı
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Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim olun" çağrısı

09.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:13
Diyarbakır annelerinden evlatlarına

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 434'üncü gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan için HDP il binası önünde oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

"Evladımız bu binadan gitti. Bu binadan bazı ajandalar ve çocuklarımızın isimleri çıktı." diyen Üçdağ, evlatlarını büyük umutla beklediklerini kaydetti.

Üçdağ, evlatlarının peşinde olduklarını dile getirerek, "Oğlum gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Ne olursun evine dön. Oğlum orası senin yerin değil. Sen gelene kadar ben buradan gitmeyeceğim." dedi.

Kardeşi Rahim için eylemi sürdüren ağabey Mehmet Sıddık Çifçi de kardeşinden 5 yıldır haber alamadıklarını ifade etti.

Çifçi, artık anne ve babaların ağlamasını istemediklerini aktararak, "Kardeşim gel, devlete teslim ol. Diyarbakır'da seni bekliyorum. Ölene kadar kardeşimi bekliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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