Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 716. gününde devam ediyor.

Oğlu Doğan için eylemde yer alan anne Sultan Güger, evladının 6 yıl önce kaçırıldığını söyledi.

Kaçırıldığı günden bu yana haber alamadığı oğluna kavuşmak istediğini belirten Güger, "6 yıldır çocuğumun peşini hiç bırakmadım. Artık dayanamıyorum. Sonuna kadar kararlıyım. Onu alana kadar bu çadırı terk etmeyeceğim. Kimse beni buradan kaldıramaz, korkutamaz. Korksaydım bugün bu çadırda olmazdım." ifadesini kullandı.

"Doğan oğlum sana yalvarıyorum. Seni çok özledim. Sensizliğine dayanamıyorum." diyen Güger, oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Artık yeter gel teslim ol. Güvenlik güçlerimize teslim ol. Kendini kurtar oradan." dedi.

Anne Aynur Panay ise oğlu Emrah için eylem yaptığını söyledi.

"HDP oğlumu kandırdı, götürdü. HDP ve PKK'dan oğlumu istiyorum." diyen Panay, "Oğlumu göndersinler. 10 yıldır oğluma hasretim. Allah rızası için oğlumu gönderin artık yeter." diye konuştu.

Oğluna seslenen Panay, "Oğlum Emrah kaç gel polisimize, askerimize teslim ol. Orası senin yerin değil. Gelmeden buradan kalmayacağım." dedi.

Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin Berkay Ece Üner Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 16:08:33. #1.16#

title