Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı
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Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 707'nci gününde devam ediyor.

Oğlu Ramazan için eylem yapan Mevlüde Üçdağ, evladını almadan HDP İl Başkanlığı binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Üçdağ, "Anlatmak ve yaşamak bir değil. Çok zor bir acı. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. En büyük acı evlat acısı." dedi.

"Evladımı HDP kandırıp PKK'ya verdi." diyen Üçdağ, evladına seslendi.

Üçdağ, "Oğlum, güvenlik güçlerimize teslim ol. Senin yolunu gözlüyorum. 4 yıl boyunca hiçbir şekilde senin peşini bırakmadım. 2 yıldır da HDP'nin önündeyim. Seni almadan buradan kalkmayacağım." diye konuştu.

Baba Ömer Tokay da oğluna kavuşmak istediğini belirtti.

"Çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum." ifadesini kullanan Tokay, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Tokay, "Oğlum, herkes anne ve babasının yanında. Sen de gel güvenlik güçlerine teslim ol." şeklinde konuştu.

Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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