Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı
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Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına, güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına, güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 699'uncu gününde sürüyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Emrah için oturma eylemi yapan anne Aynur Panay, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

"HDP tarafından oğlum kandırılıp, PKK'ya teslim edildi. HDP, PKK benim oğlumu kandırdı ve götürdü. Ben onlardan oğlumu istiyorum. Oğlumu göndersinler." diyen Panay, 3 ailenin daha evladına kavuşmasından büyük sevinç duyduklarını belirtti.

Panay, oğluna seslenerek, "Oğlum, kurban olayım gel. 3 arkadaşın geldi. Sen de gel. Orası senin yerin değil. Allah rızası için gel. Jandarmaya, polise teslim ol. 10 yıldır hasretim. Seni çok özledim. Kurban olurum gel." dedi.

Oğlu Fatih için eylem yapan Abdullah Demir de evlatları için burada olduklarını ifade etti.

Demir, "Bu zalimlerin ellerinden evlatlarımızı kurtarmak istiyoruz. Bütün İslam alemine sesleniyorum, bize dua etsinler, bu zalimlerin ellerinden çocuklarımızı kurtaralım." diye konuştu.

Evladına güvenliç güçlerine teslim olması çağrısı yapan Demir, "5 yıldır oğlumun peşini bırakmadım. Son nefesime kadar oğlumun peşindeyim. Kaç, gel, Türk adaletine teslim ol." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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