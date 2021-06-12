Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı
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Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 649'uncu gününde sürüyor.

Oğlu Yavuz için eylemi sürdüren anne Sevgi Çağmar, gazetecilere, evladının üniversite eğitimi gördüğü sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Oğlu gelene kadar evlat nöbetine devam edeceğini belirten Çağmar, "Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP oğlumu kandırıp, götürdü. Oğlum gel, teslim ol. Devletimiz güçlüdür. Gelin anne babanızın yanına. Sizin yeriniz orası değil, bizim yanımızdır. Kapımız her zaman size açık." dedi.

Çağmar, 7 senedir hasret olduğu oğluna kavuşmayı beklediğini dile getirdi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Emrah için oturma eyleminde yer alan anne Aynur Panay da yıllardır evladından haber alamadığını anlattı.

Tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu ifade eden Panay, "Oğlum çobandı, kandırıp dağa götürdüler. HDP oğlumu kandırıp, götürdü ve PKK'ya teslim etti. Oğlumu istiyorum. Onu bana göndersinler. Emrah sen gelmeden buradan kalkmayacağım. Kaç gel, teslim ol." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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