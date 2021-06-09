Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı
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Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 646'ncı gününde devam ediyor.

Oğlu Yavuz için eylemi sürdüren anne Sevgi Çağmar, oğlunun üniversite eğitimi gördüğü sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Çağmar, "Oğlum HDP tarafından götürüldü. Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim." dedi.

6 yıldır oğlunun sesine, yüzüne hasret kaldığını ifade eden Çağmar, "Oğlum gel kavuşalım, bu özlem bitsin. Kapımız her zaman size açık. Gelin teslim olun devletimiz şefkatlidir." diye konuştu.

Anne Nadire Çakan da Kürtçe, oğlu Muhammed'in 10 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırıldığını belirtti.

Oğlunu çok aradığını fakat bulamadığını dile getiren Çakan, "HDP bize zulmetti." ifadesini kullandı.

Çakan, oğluna seslenerek, "Oğlum gel devletine teslim ol, devletimiz güçlü." diye konuştu.

Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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