Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
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Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 631'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, evladını almadan eylemini sonlandırmayacağını söyledi.

HDP'lilerin kızını kandırarak PKK'ya teslim ettiğini belirten Levent, kızını çok özlediğini söyledi.

Evladından 7 senedir haber alamadığını söyleyen Levent, "Yavrumu almadan buradan gitmeyeceğim. HDP ve PKK'lılara sesleniyorum. Bizim çocuklarımızı bırakın. Çocuklarımız oranın insanı değil. Kendi çocuklarını götürün. Bir sesini bir kokusuna hasretim. Çocuklarımızı bırakın. Yeter artık. Yavrumun anne değişini özledim." ifadelerini kullandı.

"Ne olur beni görüyorsan duyuyorsan arkadaşlarınla kaç gelin. Tüm arkadaşlarınızla beraber gelin sizi çok özledik." diyen Levent, kızına terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'ın 6 yıl önce kandırılarak, dağa götürüldüğünü söyledi.

Kızına kavuşana kadar HDP İl Başkanlığı önünden ayrılmayacağını dile getiren Biçer, "Eylemimizi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Çocuklarımızı burada HDP'den istiyoruz. HDP çocuğumun beynini yıkadı, PKK terör örgütüne verdi." dedi.

Kızına teslim olması için çağrıda bulunan Biçer, " Gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Devletimiz büyük bir ülkedir. Kesinlikle korkmayın çekinmeyin. Devlet sizi bize mutlaka teslim edecektir." diye konuştu.

Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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