Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

04.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:15
Diyarbakır annelerinden evlatlarına

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 490. gününde devam ediyor.

Van'da, 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma Sancar için eylemini sürdüren Nazlı Sancar, evlatlarını HDP'den istediğini söyledi.

Kızından 9 yıldır haber alamadığını belirten Sancar, "Onlar zannediyorlar ki herkes gelip iki üç gün oturup evine gidecek. Öyle bir dünya yok. Sonuna kadar bu çadırın altındayız. Sonuna kadar bütün buradaki anneler ve babalar mücadelelerine devam edecek." dedi.

Evlat acısı çektiğini aktaran Sancar, şunları kaydetti:

"Kızımın yüzünü, şeklini unuttum. Dayanacak gücümüz kalmadı artık. HDP olmasa PKK olmaz. Benim kızım 13 yaşındaydı. Elini kolunu bağlayarak zorla araca atıp götürdüler. 9 yıldır evlat acısı çekiyorum. Benim kızımın hayatını çaldılar. Benim kızımın elinden kalem alıp silah verdiler. Kızıma gelinlik giydirmek istiyordum. Onun hayalleri vardı. Kızımın özgürlüğünü çaldılar. Artık yeter. Evlatlarımızı versinler."

Kızı Şeyma'ya teslim olması için çağrıda bulunan Sancar, "Eğer beni görüyor ve duyuyorsan gel, devlet güçlerimize teslim ol. Onları dinleme. Ceza yok, bir şey yok. Sen de gel kızım. 2021 senesinde bizi sevindir. Artık dayanacak gücüm kalmadı." şeklinde konuştu.

Evlat nöbetine kızı Songül için devam eden annelerden Fatma Akkuş ise evladının HDP il binasından dağa götürüldüğünü söyledi.

HDP'den çocuğunu istediğini ifade eden Akkuş, "Çocukları dağda, bizi de kendi kapılarında mahkum etmişler. Yeter artık. Görsünler bizi. Bütün partiler bizi görsün. Onlar kendi çocuklarını görmeden iki saat dayanamıyorlar. Bizim altı sene oldu. Altı senedir altı saniye bile sesini duymadım." diye konuştu.

Kızına teslim olması için seslenen Akkuş, "Songül'üm, sana sesleniyorum. Gelin, ailelerinize dönün. Birbirinize söyleyin. Orası size layık değil. Vatanınıza, memleketinize dönün. Silahınızı bırakın, gelin teslim olun kızım. Yeter artık kızım. Gel dön evine." dedi.

Aileler zaman zaman HDP ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Pınar Gültekin Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Prens Harry Yılmaz Erdoğan
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Samet Aybaba Güven Yalçın Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 16:00:16. #1.14#
title