Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı
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Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

11.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:49

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 344'üncü gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Saadet Ödümlü, 6 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğlunu HDP'den istediğini belirten Ödümlü, evladı için sonuna kadar oturma eylemini sürdüreceğini bildirdi.

Ödümlü, "İnşallah tüm çocuklar gelir biz de tez zamanda evimize gideriz. 344 gündür buradayız. Çocuklarımız gelene kadar devam edeceğiz. Oğlum sesimi duyuyorsan Allah rızası için gel. Ne huzurumuz ne bayramımız var. Sesimi duyuyorsan arkadaşlarına da söyle çıkıp gelin, askerlerimize teslim olun." diye konuştu.

Baba Şevket Bingöl de aylardır eylemlerini sürdürdüklerini aktararak, eylemlerini 344 gündür kararlılıkla sürdürdüklerini aktardı.

"HDP çocuklarımızı götürmüş, bize açıklama yapmıyor." diyen Bingöl, çocuklarını almadan eylemlerini sona erdirmeyeceklerini dile getirdi.

Bingöl, şunları kaydetti:

"Evladım 14 yaşındaydı, 2014'te Arnavutköy'de çayına ilaç atılarak götürüldü. Buraya getirildi, buradan dağa gönderildi. Allah'tan reva mı? Oğlum Tuncay beni duyuyorsan, Diyarbakır annelerini görüyorsan kaç oğlum. Nerede Türk polisi, askeri görürsen kaç, teslim ol. HDP 40 yıldır Kürtlerin üzerinden rant sağlıyor. Kürtlere zarar veriyor, Kürtlerin çocuklarını öldürüyor. HDP, Kürtlere şimdiye kadar ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı."

Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Kaynak: AA

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