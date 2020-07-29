Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı
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Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına "teslim ol" çağrısı yaptı.

Diyarbakır annelerinden evlatlarına
29.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:53

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına "teslim ol" çağrısı yaptı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 331'inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Nazlı Sancar, 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma'dan 9 yıldır hiç haber alamadığını söyledi.

Kurban Bayramı'nı kızından ayrı geçirmek istemediğini ifade eden Sancar, "Artık bizim dayanacak gücümüz kalmadı. İçimiz kan ağlıyor. Evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı HDP için büyütmedik, doğurmadık. HDP'den evlatlarımızı istiyoruz." diyen Sancar, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Sancar, "Oralar senin yerin değil kızım. Gel devlete, güvenlik güçlerine teslim ol. Kızım gel, bu bayramda bizi sevindir. Artık dayanamıyoruz. 9 yıl, 18 bayramdır ayrıyız. Kokunu özlemişim. Seni çok seviyoruz." dedi.

Baba Abdullah Demir de evlat özleminin büyük bir acı olduğunu dile getirerek, "Allah kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

Yaklaşan Kurban Bayramı'nda evlatlarına kavuşmaları için herkesten dua beklediklerini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Zalimlerin eline düşmüşüz. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Kardeşi kardeşe vurduruyorlar, insanlık bu mudur? Bir insanda vicdan, merhamet varsa bunu yapabilir mi? Bu çocukların ne işi var dağda, bu çocukların elinde silahın ne işi var? Her yıl oğlum için kurban alıyorum, bekliyorum. Çocuğum gelecek kurban keseceğiz. 12, 14 yaşındaki çocuğu dağa götürmek, adalet mi, insanlık mı?"

Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

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