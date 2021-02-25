Diyarbakır annelerinden çocuklarına "Teslim ol" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "Teslim ol" çağrısı

25.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:39
Diyarbakır annelerinden çocuklarına

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 542'nci gününde devam ediyor.

Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle eylemi sürdüren anne Fatma Akkuş, kızının peşini bırakmayacağını söyledi.

Akkuş, kızının hayatta olup olmadığını dahi bilmediğini ifade ederek, "HDP çocuklarımızı PKK'ya veriyor. Allah kimsenin başına vermesin çok acı. Aklımdan çıkmıyor. Evlat acısını Allah kimseye göstermesin." diye konuştu.

Evlatlarına hasret bırakılarak kendilerine zulmedildiğini belirten Akkuş, HDP ve terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getirdi.

Akkuş kızına seslenerek, "Songül, güvenlik güçlerine teslim ol." dedi.

Siirt'ten 7 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Nurettin Ödümlü de çocuğuna büyük özlem duyduğunu söyledi.

Ailelerin evlatlarından ayrı kaldığı için mağdur olduğuna işaret eden Ödümlü, "9-10 yaşındaki çocukları dağa götürüyorlar. Bunu hiçbir zaman kabul etmiyoruz. HDP ve PKK Kürtlerin düşmanıdır. Oğlum evine gel, teslim ol." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Pervin Buldan Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Onur Akay Zeki Müren Meltem Miraloğlu
Spor Can Bartu Mesut Özil Hakan Kutlu Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır annelerinden çocuklarına "Teslim ol" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 14:42:29. #1.16#
title