Diyarbakır annelerinden çocuklarına "Teslim ol" çağrısı
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Diyarbakır annelerinden çocuklarına "Teslim ol" çağrısı

20.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:37

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 506'ncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden İmmihan Nilifırka, 6 yıldır evladından haber alamadığını söyledi.

Evlatlarını HDP'den istediklerini dile getiren Nilifırka, "Kar, kış, yaz, çamur, pandemi demeden eylemimizi sürdürüyoruz. Tek bir çocuk dağda kalmayana kadar eylemimizi sürdüreceğiz." dedi.

Nilifırka, "HDP binlerce fakir fukaranın çocuğunu dağa götürdü. Dağda aç, susuz, perişan bir haldeler. HDP Kandil'den emir alarak yapıyor. Öğrencileri kandırıyor, topluyor bu binaya getiriyorlar. Buradan Kandil'e götürüyorlar." şeklinde konuştu.

Oğlunun kokusuna hasret kaldığını dile getiren Nilifırka, şöyle konuştu:

"Oğlumun yüzünü unuttum. Gecemiz gündüzümüz yok. Hep aklımızda. Öldü mü, onu da bilmiyoruz. Allah gençlerimizin hakkını bırakmasın onlara. HDP hem evladımızı elimizden alıyor hem de bir aileyi yok ediyor. Perişanız. 6 senedir yaşayan bir ölüyüz."

Nilifırka, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Mehmet'im dön, gel. Devletimiz güçlü, adaletli. Gel, güvenlik güçlerine teslim ol." ifadelerini kullandı.

- "Sonuna kadar mücadele vereceğiz"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, 506 gündür HDP önünde eylemlerine devam ettiklerini belirtti.

Aydın, şöyle konuştu:

"Bir Kürt olarak HDP vekillerini kesinlikle vekil olarak kabul etmiyorum. Onlar bizim temsilcimiz zaten olamazlar. Sonuna kadar mücadele vereceğiz. Çocuklarımızı nasıl götürdülerse, öyle de getirsinler. 506 gündür anneler kapılarında feryat ediyorlar. Maalesef anneleri görmezden geldiler. Oğlum güvenlik güçlerine teslim ol. Devletimiz büyük, hepinizi ailenize kavuşturur."

Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'Teslim ol' çağrısı
Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'Teslim ol' çağrısı
Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'Teslim ol' çağrısı
Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'Teslim ol' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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